Das Ende der Apple Vision Pro und ein kleiner Hoffnungsschimmer

Eine neue Apple Vision Pro ist nicht in Entwicklung, da sind sich die Quellen alle einig, die Highend-Version liegt auf Eis und es ist unklar, ob eine neue Pro-Brille in Zukunft kommt. Doch die Vision-Reihe selbst hat noch eine kleine Hoffnung.

Apple Vision „Air“ könnte noch kommen

Das Team der Vision-Sparte wurde zwar aufgelöst und aufgeteilt, weil man mit der Entwicklung der leichteren Vision Air bei Apple nicht zufrieden war, aber laut Wu Xu, der die VR-Welt beobachtet und darüber berichtet, gibt es ein neues Projekt.

Ein neues Team soll an einer neuen Brille arbeiten, die einen „aggressiveren Weg“ einschlägt und ein ambitionierteres Ziel mit Blick auf das Gewicht hat, die Quelle geht den Vergleich mit Projekt „Phoenix“ von Meta ein (was noch nicht offiziell ist).

Kurz ausgedrückt: Eine neue und schwere Vision Pro kommt vorerst nicht, also keine ganz neue Version, wenn, dann maximal ein Chip-Upgrade wie bei der M5-Variante. Eine leichtere Vision ist aber weiterhin der Wunsch von Apple, auch wenn noch unklar ist, ob man diesen realisieren kann. Aber man versucht es noch aktiv.

Die Quelle vermutet, dass Apple gegen Ende des Jahres interne Tests laufe lassen wird und dann schaut, ob man damit weitermacht und welches Projekt bleibt. Eine neue Apple Vision könnte also kommen, aber wenn, dann erst in ein paar Jahren.