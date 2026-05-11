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Skoda Epiq: Weltpremiere im Livestream

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Skoda Epiq

Der Automobilhersteller Škoda Auto präsentiert den neuen elektrischen Škoda Epiq am 19. Mai 2026 in Zürich weltweit per Livestream.

Am Dienstag der kommenden Woche zeigt das Unternehmen sein neues elektrisches SUV-Crossover erstmals offiziell und stellt damit ein Einstiegsmodell in der Elektropalette vor.

Livestream zur Weltpremiere des Škoda Epiq

Die Präsentation wird ab 14:00 Uhr MESZ auf dem offiziellen YouTube-Kanal sowie über Škoda Storyboard übertragen und richtet sich an ein internationales Publikum.

Im Vorfeld veröffentlicht der Hersteller ein Teaser-Video, das einen Ausblick auf das Design gibt und insbesondere die T-förmige Lichtsignatur des Fahrzeugs hervorhebt.

Der Skoda Epiq gehört zu einem neuen Elektro-Quartett der Volkswagen AG, das in Spanien gebaut wird und zu dem auch der VW ID Polo, VW ID Cross und Cupra Raval gehören. Das erste Konzept für den Epiq haben wir vor zwei Jahren gesehen.

Skoda Epiq startet in drei Versionen

Basis ist beim Skoda Epiq die MEB+, eine Plattform für VW-Marken, und zum Start wird man das Elektroauto in drei Versionen bekommen:

  • Skoda Epiq 35: Hier gibt es einen 37 kWh großen LFP-Akku, der mit 50 kW (DC) bzw. 11 kW (AC) geladen werden kann und 315 km Reichweite bietet. Die Leistung an der Vorderachse beträgt 85 kW (115 PS), man benötigt 11 Sekunden für 100 km/h und bei 150 km/h ist Schluss.
  • Skoda Epiq: 40: Hier gibt es einen 37 kWh großen LFP-Akku, der mit 90 kW (DC) bzw. 11 kW (AC) geladen werden kann und 315 km Reichweite bietet. Die Leistung an der Vorderachse beträgt 99 kW (135 PS), man benötigt 9,8 Sekunden für 100 km/h und bei 150 km/h ist Schluss.
  • Skoda Epiq 55: Hier gibt es einen 51,7 kWh großen NMC-Akku, der mit 133 kW (DC) bzw. 11 kW (AC) geladen werden kann und 430 km Reichweite bietet. Die Leistung an der Vorderachse beträgt 155 kW (210 PS), man benötigt 7,4 Sekunden für 100 km/h und bei 160 km/h ist Schluss.

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11. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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  1. P45 🔅
    sagt am

    Verstehe immer noch nicht, warum der Epic im Gegensatz zum id Cross nur das 5“ Mäusekino anstelle des 10“ Displays vom VW bekommt.

    Antworten

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