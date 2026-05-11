Skoda Epiq: Weltpremiere im Livestream

Der Automobilhersteller Škoda Auto präsentiert den neuen elektrischen Škoda Epiq am 19. Mai 2026 in Zürich weltweit per Livestream.

Am Dienstag der kommenden Woche zeigt das Unternehmen sein neues elektrisches SUV-Crossover erstmals offiziell und stellt damit ein Einstiegsmodell in der Elektropalette vor.

Livestream zur Weltpremiere des Škoda Epiq

Die Präsentation wird ab 14:00 Uhr MESZ auf dem offiziellen YouTube-Kanal sowie über Škoda Storyboard übertragen und richtet sich an ein internationales Publikum.

Im Vorfeld veröffentlicht der Hersteller ein Teaser-Video, das einen Ausblick auf das Design gibt und insbesondere die T-förmige Lichtsignatur des Fahrzeugs hervorhebt.

Der Skoda Epiq gehört zu einem neuen Elektro-Quartett der Volkswagen AG, das in Spanien gebaut wird und zu dem auch der VW ID Polo, VW ID Cross und Cupra Raval gehören. Das erste Konzept für den Epiq haben wir vor zwei Jahren gesehen.

Skoda Epiq startet in drei Versionen

Basis ist beim Skoda Epiq die MEB+, eine Plattform für VW-Marken, und zum Start wird man das Elektroauto in drei Versionen bekommen: