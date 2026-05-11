Apple Watch Series 12 könnte größere Akkus bekommen

Es gibt das Gerücht, dass Apple an Touch ID für die Apple Watch arbeitet und in den letzten Tagen war das Thema bei der Series 12 mal wieder in den Medien. Wird aber nicht kommen, wie Instant Digital, eine bekannte Quelle aus China, behauptet.

Es gibt diese Technologie für die Apple Watch, aber Apple will wohl lieber wieder größere Akkus verbauen und das würde nicht nur unnötig Kosten verursachen, sondern auch Platz kosten, den man für größere Akkus in der Uhr nutzen könnte.

Technisch wäre das durchaus interessant, aber ich wüsste nicht, wo ich Touch ID an der Uhr im Alltag benötigen würde. Maximal zum Entsperren, aber das geht bei mir über das iPhone oder über eine einmalige Eingabe des Codes am Morgen.

Ich kann mir daher nicht vorstellen, dass wir überhaupt Touch ID in der Uhr von Apple sehen werden – die außerdem ganz andere Baustellen hat. Bevor wir über solche Features sprechen, gäbe es sehr viele andere Dinge, die wichtiger wären.