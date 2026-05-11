Mobilität

Kia glaubt fest an sein neues Elektro-Flaggschiff

Autor-Bild
Von
Google News
|

Kia wirbt mittlerweile recht oft mit einem neuen Konzept namens „Kia Vision Meta Turismo“, es wird als elektrischer Nachfolger für den Stinger gehandelt. Diesen Bereich will Kia auch weiter bedienen, so der Designchef der Marke bei Autocar.

Doch es gibt noch ein Problem, denn die Kosten für so ein Elektroauto sind derzeit zu hoch, das rechnet sich für eine Marke wie Kia nicht. Doch dieser elektrische Stinger kommt, so Karim Habib, wenn die Kosten sinken und sich das alles rechnet.

Darauf „wettet“ Kia übrigens, das ist also kein Konzept, welches man einfach nur so zum Spaß entworfen hat, in Südkorea glaubt man fest an so ein Modell. Man will bei Kia auch mal etwas anderes als nur SUVs entwickeln und so kam man darauf.

Dieses Konzept sei übrigens zu 90 Prozent fertig für eine mögliche Serie, so Karim Habib weiter, so weit geht man nicht, wenn man nicht daran glaubt. Klingt so, als gäbe es intern einen konkreten Plan, den man jedoch noch nicht kommuniziert.

Porsche Logo 2025 Header

Fokus auf „Kerngeschäft“: Porsche mistet aus

Porsche will sich nicht nur wieder mehr auf Verbrenner fokussieren, man will sich in der Krise jetzt allgemein wieder mehr…

11. Mai 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Kia glaubt fest an sein neues Elektro-Flaggschiff
Weitere Neuigkeiten
Das Ende der Apple Vision Pro und ein kleiner Hoffnungsschimmer
in AR / VR
„Neues“ Tesla Model Y verliert Reichweite und lädt langsamer
in Mobilität
Arztbesuch bald überflüssig? Neue Telemedizin hält Einzug in Apotheken
in Dienste
In eigener Sache: mobiFlip kann jetzt direkt in Google bevorzugt werden
in Internes | Update
Letzte Chance: EVENTIM bietet Rabatt mit Wero-Zahlung
in Schnäppchen
Dkb Header
DKB bestätigt Angebot zum Altersvorsorgedepot
in Fintech
Samsung Tv 2025
Samsung fährt neue Displaytechnologie bei Smart TVs zurück
in Unterhaltung
Gta 6 Jason Duval
GTA 6: Trailer 3, Vorbestellungen, Preis, Cover und mehr diese Woche?
in Gaming
Liquid Glass: Apple plant „kleines Redesign“ für eine Plattform
in Firmware und Updates
Nintendo will nach Preis-Schock mit „robusten“ Spielen kontern
in Gaming