Kia glaubt fest an sein neues Elektro-Flaggschiff

Kia wirbt mittlerweile recht oft mit einem neuen Konzept namens „Kia Vision Meta Turismo“, es wird als elektrischer Nachfolger für den Stinger gehandelt. Diesen Bereich will Kia auch weiter bedienen, so der Designchef der Marke bei Autocar.

Doch es gibt noch ein Problem, denn die Kosten für so ein Elektroauto sind derzeit zu hoch, das rechnet sich für eine Marke wie Kia nicht. Doch dieser elektrische Stinger kommt, so Karim Habib, wenn die Kosten sinken und sich das alles rechnet.

Darauf „wettet“ Kia übrigens, das ist also kein Konzept, welches man einfach nur so zum Spaß entworfen hat, in Südkorea glaubt man fest an so ein Modell. Man will bei Kia auch mal etwas anderes als nur SUVs entwickeln und so kam man darauf.

Dieses Konzept sei übrigens zu 90 Prozent fertig für eine mögliche Serie, so Karim Habib weiter, so weit geht man nicht, wenn man nicht daran glaubt. Klingt so, als gäbe es intern einen konkreten Plan, den man jedoch noch nicht kommuniziert.