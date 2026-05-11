WhatsApp erweitert Statusfunktion für Gruppenmitglieder

Die Messenger-App WhatsApp erweitert ihre Gruppenfunktion um einen separaten Gruppenstatus für Mitglieder.

Mit dem neuen WhatsApp Gruppenstatus können Nutzer Statusmeldungen veröffentlichen, die ausschließlich innerhalb einer bestimmten Gruppe sichtbar sind. Kontakte außerhalb der jeweiligen Gruppe erhalten keinen Zugriff auf diese Inhalte. Die Statusmeldungen bleiben wie klassische WhatsApp-Statusupdates bis zu 24 Stunden sichtbar, sofern sie nicht vorher gelöscht werden.

Die Funktion soll außerdem dafür sorgen, dass auch Gruppenmitglieder ohne gespeicherten Kontakt den Status sehen können. Das betrifft insbesondere größere Gruppen, in denen nicht alle Teilnehmer gegenseitig im Adressbuch hinterlegt sind. Der Gruppenstatus wird ebenfalls im Bereich „Aktuelles“ angezeigt.

So funktioniert der neue WhatsApp Gruppenstatus

Um einen Gruppenstatus zu erstellen, müssen Nutzer zunächst die gewünschte WhatsApp-Gruppe öffnen. Innerhalb der Gruppendetails erscheint am Profilbild der Gruppe ein kleines Plus-Symbol, sofern das Feature bereits freigeschaltet wurde.

Mögliche Inhalte im Gruppenstatus:

Bilder und Videos

Textbeiträge mit Layout-Anpassungen

Sprachnachrichten

Statusmeldungen mit Musik

Nach dem Veröffentlichen bleibt der Gruppenstatus im Bereich „Aktuelles“ sichtbar und kann dort auch wieder entfernt werden. Ich halte diese Funktion insbesondere für große Gruppen für sinnvoll, da Informationen so gezielter innerhalb eines Chats geteilt werden können. Zudem wird damit endlich die Möglichkeit geschaffen, einen Status differenzierter zu teilen. Die bisherigen Datenschutzeinstellungen des Status waren doch sehr eingeschränkt.