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Diese Autos dominieren die Zulassungen in Deutschland

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Das Kraftfahrt-Bundesamt meldet für April 2026 mehrere Modellwechsel bei der Rangliste der Pkw-Neuzulassungen.

Im April 2026 wechselte in vier Fahrzeugsegmenten jeweils das zulassungsstärkste Modell. Laut den aktuellen Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts führte der Fiat 500 das Segment der Minis an.

In der Mittelklasse erreichte die Mercedes CLA-Klasse die meisten Neuzulassungen, während in der Oberklasse die Mercedes S-Klasse an der Spitze lag. Im SUV-Segment war der VW T-Roc das meistzugelassene Modell.

In den übrigen Fahrzeugsegmenten blieben die Spitzenreiter des Vormonats bestehen. Die vollständige Neuzulassungsstatistik nach Segmenten und Modellreihen soll laut Behörde in Kürze veröffentlicht werden.

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Elektroautos und alternative Antriebe im April 2026

Bei den alternativen Antriebsarten registrierte das Kraftfahrt-Bundesamt ebenfalls Veränderungen. Im Bereich der batterieelektrischen Fahrzeuge führte im April 2026 der VW ID.3 die Statistik an. Bei Fahrzeugen mit Brennstoffzelle lag der Hyundai Nexo vorn, was mit zwei Neuzulassungen kein Kunststück war.

Weitere Spitzenreiter nach Antriebsart:

  • Plug-in-Hybrid: VW Tiguan
  • Hybrid ohne Plug-in: VW T-Roc
  • Voll-Hybrid: Toyota Yaris
  • Gasfahrzeuge: Dacia Sandero

Für Fahrzeuge mit Wasserstoffantrieb wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt im April 2026 keine Neuzulassungen registriert. Alle Daten im Detail:

Die Nummer 1 der Segmente im April 2026

  • Minis: Fiat 500 mit 1.106 Neuzulassungen und 21,7 Prozent Segmentanteil. Das Segment erreichte insgesamt 5.096 Neuzulassungen.
  • Kleinwagen: Opel Corsa mit 4.406 Neuzulassungen und 13,4 Prozent Segmentanteil. Insgesamt wurden 33.001 Fahrzeuge zugelassen.
  • Kompaktklasse: VW Golf mit 7.341 Neuzulassungen und 21,7 Prozent Anteil innerhalb des Segments. Gesamtvolumen: 33.799 Fahrzeuge.
  • Mittelklasse: Mercedes CLA-Klasse mit 3.393 Neuzulassungen und 16,2 Prozent Segmentanteil. Die Veränderung gegenüber April 2025 lag bei +177,2 Prozent.
  • Obere Mittelklasse: Audi A6 mit 3.176 Neuzulassungen und 27,0 Prozent Segmentanteil.
  • Oberklasse: Mercedes S-Klasse mit 332 Neuzulassungen und 27,4 Prozent Anteil innerhalb des Segments.
  • SUVs: VW T-Roc mit 5.179 Neuzulassungen. Das SUV-Segment erreichte insgesamt 87.417 Neuzulassungen und blieb damit die größte Fahrzeugklasse.
  • Geländewagen: VW Tiguan mit 4.922 Neuzulassungen und 18,8 Prozent Segmentanteil.
  • Sportwagen: Porsche 911 mit 1.085 Neuzulassungen und 51,3 Prozent Anteil innerhalb des Segments.
  • Mini-Vans: Peugeot 3008 mit 1.171 Neuzulassungen und 65,7 Prozent Segmentanteil.
  • Großraum-Vans: VW Touran mit 1.475 Neuzulassungen und 34,0 Prozent Anteil innerhalb des Segments.
  • Utilities: VW Transporter mit 2.300 Neuzulassungen und 19,0 Prozent Segmentanteil.
  • Wohnmobile: Fiat Ducato mit 3.418 Neuzulassungen und 44,2 Prozent Anteil innerhalb des Segments.

Die Nummer 1 der alternativen Antriebe im April 2026

  • Elektro (BEV): VW ID.3 mit 3.518 Neuzulassungen und 5,5 Prozent Anteil innerhalb der Antriebsart. Insgesamt wurden 64.350 Elektroautos neu zugelassen.
  • Plug-in-Hybrid: VW Tiguan mit 1.266 Neuzulassungen und 4,6 Prozent Anteil innerhalb der Antriebsart.
  • Brennstoffzelle: Hyundai Nexo mit 2 Neuzulassungen und 100 Prozent Anteil innerhalb der Antriebsart.
  • Hybrid ohne Plug-in: VW T-Roc mit 4.358 Neuzulassungen und 6,2 Prozent Anteil innerhalb der Antriebsart.
  • Voll-Hybrid: Toyota Yaris mit 2.224 Neuzulassungen und 17,1 Prozent Anteil innerhalb der Voll-Hybrid-Fahrzeuge.
  • Gasfahrzeuge: Dacia Sandero mit 563 Neuzulassungen und 47,3 Prozent Anteil innerhalb der Antriebsart.
  • Alternative Antriebe insgesamt: 163.295 Neuzulassungen mit einem Gesamtanteil von 65,5 Prozent an allen Neuzulassungen.

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