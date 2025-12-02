Google kündigt spannendes Android-Event für nächste Woche an

Google zeigt Android-Neuerungen mittlerweile in einer „Android Show“ und so eine hat man für die kommende Woche angekündigt. Wir werden allerdings noch nicht Android 17 sehen, sondern es gibt „spannende Neuigkeiten“ rund um Android XR.

Das ist die Version für VR-Headsets und AR-Brillen und es soll auch für beide Kategorien neue Funktionen und Details geben, so Google. Zeigt man womöglich eigene Hardware? Davon gehe ich ehrlich gesagt nicht aus, es geht um Software.

Vermutlich zeigt man uns einfach nur das nächste große Update für Android XR, welches neue Funktionen und Apps mitbringt. Wir werden das Event von Google jedenfalls beobachten und berichten, falls es wirklich interessante Details gibt.