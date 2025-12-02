Samsung Galaxy Z TriFold vorgestellt: Mutig, aber auch nicht mutig genug

Samsung hat heute das Galaxy Z TriFold final und ganz offiziell vorgestellt. Es gibt einen Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 16 GB RAM und auf der Innenseite ein Display mit 10 Zoll (2160 x 1584 Pixel 120 Hz) und außen sind es 6,5 Zoll (1080p, 120 Hz).

Die Hauptkamera kommt auf 200 MP, dazu gibt es 12 MP für Ultraweit und noch 10 MP für den Tele-Zoom. Der Rahmen ist aus Aluminium, das Scharnier aus Titan, es gibt eine IP48-Zertifizierung und einen Akku mit 5.600 mAh. Wir sprechen über 309 g und eine Dicke von 12,9 mm im geschlossenen Zustand (3,9 mm offen).

Preis? Nennt Samsung noch nicht, was gar kein gutes Zeichen ist, denn man kann es schon am 12. Dezember in Südkorea bei Samsung kaufen. In den USA geht es im ersten Quartal 2026 los, aber ein globaler Marktstart wurde bisher nicht genannt.

Samsung ist also mutig, dass man es, wie Huawei, auch mit einem solchen Fold auf dem Markt versucht, aber nicht mutig genug, um es direkt weltweit zu launchen.

Zwei Dinge: Sieht spannend aus, sehr spannend sogar, der Nerd in mir will das mal ausprobieren, kann es sich dann aber auch nicht als Daily Driver vorstellen, denn das ist schon ordentlich Gewicht. Auch wenn unter 4 mm im geöffneten Zustand echt beeindruckend sind. Aber mich stört hier noch eine Kleinigkeit bei Samsung.

Irgendwie wurden die Modelle, die man zweimal falten kann, oft Trifold genannt, und diesen Namen hat Samsung übernommen. Es kann aber nicht dreimal gefaltet werden, den inneren Monk in mir stört das doch mehr als ich gedacht habe 😄

Achja, ein sehr kompaktes Mini-Tablet finde ich unterwegs immer mal wieder ganz praktisch, aber ein großes Tablet mit 10 Zoll nutze ich dann doch nicht wirklich, da fallen mir nur sehr wenige Szenarien ein, in denen ich das mobil benötige. Daheim ja, aber da habe ich ein Tablet. Will ich das aber immer unterwegs mitschleppen?