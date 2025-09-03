Firmware und OS

Google Pixel: Android-Update bringt neues Design auf ältere Modelle

Google Pixel 9 Pro Front

Google schickt die neuen Pixel 10-Reihe mit der aktuellsten Version von Android 16 ins Rennen, die auch das neue Design „Material 3 Expressive“ mitbringt. Doch keine Sorge, ab heute wird das neue Design von Google für ältere Modelle verteilt.

Ab heute steht ein neuer Pixel Feature Drop als Update zur Verfügung, der Material 3 Expressive auch für Google Pixel 6 und neuere Geräte sowie für das Pixel Tablet verfügbar macht. Google hat auch ein passendes Video für das Design parat:

Material 3 Expressive ist eine Weiterentwicklung der Material 3 Designsprache, die ein bunteres, verspielteres und individuelleres Benutzererlebnis für Android-Systeme und Google-Apps bietet und durch die Anpassung an Hintergrundfarben, dynamische Anpassungen des Designs und die Widerspiegelung von Emotionen im UI gekennzeichnet ist. Dieses Redesign ist laut Google darauf ausgelegt, dem Android-System im Zuge von Android 16 einen persönlichen Ausdrucks zu verleihen.


