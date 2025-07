Google Pixel Watch 4 geht das Aufladen komplett neu an

Google ändert die Art und Weise, wie man die Pixel Watch in Zukunft lädt, mit der vierten Generation, die im August erscheint. Bisher war der Anschluss unten zu finden, in Zukunft ist dieser an der Seite, wie auf dem Beitragsbild zu sehen.

Wie man sieht, gibt es passend dazu auch eine schöne Ansicht mit Uhrzeit und Akkustand der Uhr. Das Bild wurde von Android Headlines veröffentlicht und man spekuliert, dass sich die Google Pixel Watch 4 dadurch besser reparieren lässt.

Doch „echtes“ kabelloses Laden, ganz normal über Qi, ist damit weiterhin nicht möglich. Google setzt, wie quasi der Rest der Branche, auf einen eigenen Standard zum Laden. Ich hoffe daher, dass die EU das auch bald bei Smartwatch angeht.

-->