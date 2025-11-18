Wie wird das Wetter? Google kündigt „neue Ära“ der Vorhersage an

Google hat eine „neue Ära“ der Wettervorhersage angekündigt und setzt dabei, ganz große Überraschung, auf noch mehr künstliche Intelligenz. WeatherNext 2 ist das bisher fortschrittlichste Modell für die Vorhersage des Wetters, so Google.

Das neue Modell für die Wettervorhersage wird laut Google ab sofort in der Suche, bei Gemini und auf den Pixel-Smartphones genutzt, es soll „in den kommenden Wochen“ außerdem auch in Google Maps integriert werden. Laut Google soll vor allem die detaillierte Vorhersage (bis auf die Stunde genau) deutlich präziser sein.

Bei Google hat man sehr viel Zeit in die Forschung von WeatherNext 2 gesteckt und dem Schritt nicht nur einen Blogeintrag, sondern auch ein wissenschaftliches Paper und sogar ein Video spendiert. Falls ihr also auf Google für die Wettervorhersage in eurem Alltag zurückgreift, dann wird diese laut Google jetzt sehr viel genauer sein.