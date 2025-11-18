Gaming

Microsoft: „Die nächste Xbox wird ein intensives Erlebnis“

Es ist doch bemerkenswert, wie oft das Management von Microsoft mittlerweile über die nächste Xbox spricht, auch Sarah Bond äußerte sich diese Woche wieder.

Mit dem Blick auf den Absturz der aktuellen Xbox ist es wichtig, dass Microsoft in Interviews immer wieder betont, dass man Hardware nicht aufgibt, denn „Hardware ist absolut zentral für alles, was wir bei Xbox tun“, so Sarah Bond bei Fortune.

„Hardware der nächsten Generation“

Microsoft arbeitet aktuell an der „Hardware der nächsten Generation. Es wird ein intensives Erlebnis sein, das es den Menschen auch ermöglicht, ihre Bibliothek mitzunehmen“. Wichtig ist, dass das „Xbox-Erlebnis mit der Konsole beginnt“, aber man nicht an diese gebunden ist, sondern seine Spiele überall mitnehmen kann.

Doch Sarah Bond betonte auch, dass sich „die Xbox-Marke verändert“ und diese Veränderung für einige nicht leicht sei. Es sei für den langfristigen Erfolg der Marke aber wichtig, dass man die Sache bei Microsoft nach 25 Jahren anders angeht.

Interessant ist dabei auch, dass Sarah Bond bei der Xbox immer wieder über das „Business“ spricht und Dinge wie Cloud und Co. erwähnt, wenn es um die „Xbox“ geht. Die Xbox ist jetzt keine normale Konsole mehr, es ist jetzt alles eine Xbox.

Noch keine Details zur neuen Xbox

Was aber weiterhin fehlt, sind konkrete Details zur neuen Hardware, auch Sarah Bond blieb an dieser Stelle wieder sehr vage. Man spricht gerne über die neue Xbox für die Zukunft, aber noch nicht gerne über Details. Doch da die neue Konsole für 2027 im Raum steht, wird sich das vermutlich nächstes Jahr (Sommer?) ändern.

