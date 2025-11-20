Govee startet Black-Friday-Rabatte für Beleuchtungsprodukte

Die Amazon Black Friday Woche ist da und der Anbieter Govee kündigt eine Reihe rabattierter Produkte aus seinem Sortiment smarter LED-Beleuchtung an.

Govee startet eine Black-Friday-Aktion mit deutlichen Preisnachlässen auf smarte Beleuchtung im Zeitraum 20.11. bis 1.12.25. Der Hersteller kündigt Rabatte und zusätzliche Codes auf ausgewählte Produkte an, die sowohl Innen- als auch Außenbeleuchtung abdecken.

Govee Black-Friday-Deals für beliebte Beleuchtungsprodukte

Laut Govee variieren die Reduzierungen je nach Artikel, teils mit zusätzlichen Gutscheinen. Die bisher bekannten höchsten Preissenkungen schauen wie folgt aus:

Govee TV Hintergrundbeleuchtung T2 (H605C) – 55–65 Zoll; vorher 149,99€; jetzt 89,99€; Rabatt 40%; Zeitraum: 20.11. – 1.12.

– 55–65 Zoll; vorher 149,99€; jetzt 89,99€; Rabatt 40%; Zeitraum: 20.11. – 1.12. Govee Uplighter Stehlampe (H60B0) – vorher 189,99€; jetzt 132,99€; Rabatt 30%; Zeitraum: 20.11. – 1.12.

– vorher 189,99€; jetzt 132,99€; Rabatt 30%; Zeitraum: 20.11. – 1.12. Govee Deckenleuchte 24W (H60A1) – vorher 69,99€; jetzt 39,89€; Rabatt 43%; Zeitraum: 20.11. – 1.12.

– vorher 69,99€; jetzt 39,89€; Rabatt 43%; Zeitraum: 20.11. – 1.12. Govee RGBIC Tischlampe 2 (H6022) – vorher 69,99€; jetzt 41,99€; Rabatt 40%; Zeitraum: 20.11. – 1.12.

– vorher 69,99€; jetzt 41,99€; Rabatt 40%; Zeitraum: 20.11. – 1.12. Govee Sternenlicht Projektor (H6093) – vorher 99,99€; jetzt 59,99€; Rabatt 40%; Zeitraum: 20.11. – 1.12.

– vorher 99,99€; jetzt 59,99€; Rabatt 40%; Zeitraum: 20.11. – 1.12. Govee RGBIC LED Lightbar, Schwarz (H6046) – vorher 79,99€; jetzt 46,99€; Rabatt 41%; Zeitraum: 20.11. – 1.12.

– vorher 79,99€; jetzt 46,99€; Rabatt 41%; Zeitraum: 20.11. – 1.12. Govee Christmas Sparkle String Lights, 30 m (H6871) – vorher 169,99€; jetzt 99,99€; Rabatt 41%; Zeitraum: 20.11. – 1.12.

– vorher 169,99€; jetzt 99,99€; Rabatt 41%; Zeitraum: 20.11. – 1.12. Govee Außenlichterkette, 30 m (H7025) – vorher 89,99€; jetzt 59,99€; Rabatt 33%; Zeitraum: 20.11. – 1.12.

Die meisten Artikel sind mit Smart-Home-Systemen kompatibel und lassen sich über die Govee-App steuern. Sämtliche rabattierte Produkte findet ihr bei Amazon.

Zu den Govee-Angeboten →

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.