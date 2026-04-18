Grover senkt Mietpreise deutlich mit neuem Zustandsmodell

Die Tech-Mietplattform Grover führt neue Zustandsklassen für Mietgeräte mit gestaffelten Preisen ein.

Grover bietet seine Mietgeräte ab sofort in den drei Zustandskategorien „Brandneu“, „Ausgezeichnet“ und „Gut“ an. Nach Unternehmensangaben ersetzt das Modell den bisherigen einheitlichen Zustand für generalüberholte Geräte und soll Kunden mehr Auswahl bei Preis und Optik geben.

Laut Grover können Nutzer je nach gewählter Kategorie ihre Mietkosten um bis zu 30 Prozent senken. Die neuen Optionen gelten für verschiedene Produktgruppen wie Smartphones, Kameras, Laptops und weitere Elektronik. Verfügbar sind die Kategorien nach Unternehmensangaben bereits auf der Website und in der App, zunächst für Kunden in Deutschland.

Neue Preisstufen für Mietgeräte bei Grover

Die drei Zustände im Überblick:

Brandneu: fabrikversiegelt und in Originalverpackung.

Ausgezeichnet: mit minimalen Gebrauchsspuren wie Mikrokratzern.

Gut: mit sichtbaren Gebrauchsspuren wie leichten Kratzern oder Abstoßungen.

Unabhängig vom Zustand werden alle Geräte laut Grover getestet, „professionell überholt“ und vor dem Versand technisch geprüft, gereinigt und kontrolliert. Zudem seien die Produkte über den hauseigenen Schutz Grover Care abgesichert. Das Unternehmen verweist darauf, dass die Geräte damit direkt nutzbar beim Kunden ankommen sollen.

Ich halte die Änderung für nachvollziehbar, weil die klare Einteilung nach Zustand den Preisunterschied für Kunden transparenter macht.

Zu Grover →

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