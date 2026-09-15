GTA 6: Erster Künstler teasert die „Phase 1“ an

Wann geht es mit dem Marketing zu GTA 6 weiter? Womöglich bald, sehr bald, denn Travis Scott hat heute „Phase 1“ auf Instagram angekündigt und teasert ein Bild im Stil von GTA 6 an. Und die Buchstaben „J O H“ dürften ein Hinweis für Jack of Hearts sein, einen Stripclub in GTA 6, den wir auch schon gesehen haben.

Der Text passt ebenfalls dazu, es dürfte hier also um etwas mehr als nur einen Song im Radio bei der Autofahrt gehen. Wir kennen bereits einige Songs danke des Leaks, The Weeknd ist beispielsweise auch dabei, aber das ist größer. Werden wir im Spiel vielleicht echte Künstler sehen, die sich dann selbst in GTA 6 spielen?

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