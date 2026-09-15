Valve äußert sich mal wieder zum Steam Deck 2

Valve sprach 2023 von „2-3 Jahren“, als es um die Frage ging, wann wir ein neues Steam Deck 2 sehen werden. Nun, 2 Jahre sind lange vorbei und wenn sich 2026 dem Ende neigt, dann schließt sich auch dieses Zeitfenster. Doch mittlerweile hat Valve die Kommunikation angepasst und nennt öffentlich keinen Zeitraum mehr.

Im Rahmen der zahlreichen Hardware-Ankündigungen hat sich Valve dieses Jahr immer wieder in Interviews geäußert, aber nie konkret. Man arbeitet bei Valve an einer zweiten Generation, aber auch im neuen Interview mit IGN wurde Pierre-Loup Griffais nicht konkreter. Valve denkt immer noch über das „wie und wann“ nach.

Steam Deck 2 könnte erst 2028 kommen

Aber die aktuelle Speicherkrise hat keinen Einfluss auf die Entwicklung, so Valve, es geht weiterhin um die Frage, wann ein Steam Deck 2 einen Mehrwert bieten kann. Wobei dieser Zeitpunkt langsam gekommen wäre, denn die Hardware ist durchaus in die Jahre gekommen und die Preiserhöhung hat die Nachfrage sehr beeinflusst.

Doch es wird vermutlich noch eine Weile dauern, bis das Steam Deck 2 kommt, denn Gerüchte sprechen mittlerweile sogar erst von 2028, nächstes Jahr scheint da nichts geplant zu sein. Valve wird sicher hoffen, dass die Speicherpreise dann wieder sinken, die aktuelle Krise dürfte den Start durchaus beeinflusst haben.

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