Ubisoft verschiebt das Remake von Rayman

Eigentlich sollte Rayman Legends Retold am 1. Oktober erscheinen und man hat auch schon den Gold-Status erreicht, so Ubisoft, aber es fehlt immer noch etwas Feinschliff. Daher werden wir das Spiel doch erst am 3. Dezember 2026 sehen.

Der passende Launch Trailer und die Eindrücke von Medien werden wie geplant am 22. September online gehen, nur das Spiel verzögert sich. Vermutlich war das Datum immer knapp, aber man wollte eben noch viel Abstand zu GTA 6 haben.

Wobei ich nicht weiß, ob das neue Datum optimal ist, denn im Dezember könnte es untergehen, da das Remake jetzt genau zwei Wochen nach GTA 6 erscheint. Und die Switch-Fans werden sich im Winter sicher in die Welt von Zelda stürzen.

Schade, ich habe mich sehr auf das Remake von Rayman Legends gefreut, wirklich sehr, hätte es aber gerne vor GTA 6 gespielt. Zwei Wochen nach GTA 6 ist doch schon sportlich, viele werden da sicher bis 2027 und auf ein Angebot warten.

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