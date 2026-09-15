Mobilität

Volvo spricht diese Woche über die Zukunft der Marke

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar

Volvo hat heute zwei Upgrades für bestehende Modelle gezeigt, was allerdings kein Zufall war, denn das wurde noch schnell „abgehakt“. Verbrenner sind nicht die ganz große Zukunft im Geely-Konzern, über die spricht man diese Woche aber auch.

Das „Capital Market Event“ steht am 17. September an und dort bekommen wir ein „Strategie-Update“ zur Zukunft der Marke. Volvo will über bisherige Meilensteine und kommende Prioritäten der Marke sprechen, wie man heute mitgeteilt hat.

Da wir den Volvo EX50 heute nicht gesehen haben, der für 2027 im Raum steht, wäre eine Ankündigung oder zumindest ein Teaser am Donnerstag eine Option. Es wurden sonst alle Modelle gezeigt oder aktualisiert, ein komplett neues Modell und ein vollelektrisches Modell für die Zukunft wäre für so ein Event sehr passend.

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  1. gast 🌀
    sagt am

    Für die Zukunft der Marke wäre ein EV70 doch mal was feines…

    Antworten

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