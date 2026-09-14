Neues Starcraft und Diablo 5: Blizzard setzt auf bekannte Marken

Blizzard hat im Rahmen der BlizzCon gezeigt, dass man vor allem auf alte und sehr bekannte Marken setzt, Experimente wird gab es schon vor der Übernahme kaum und unter Microsoft scheint man da auch keine neue Marke aufbauen zu wollen.

Stattdessen bekommen die Spieler das, was sie seit Jahren kennen und, mal mehr, mal weniger, kaufen. Man hat aber auch mit einer Roadmap überrascht und Spiele weit im Voraus angekündigt, Diablo 5 kommt beispielsweise 2029 auf den Markt:

Und Starcraft feiert wie erwartet ein kleines Comeback, wenn auch nicht so, wie man das kennt, da gibt es immerhin ein gewagte Experiment. 2030 erscheint hier ein First-Person-Shooter, für den Blizzard auch schon einen Teaser gezeigt hat:

Eine neue Marke wollte man mit diesem Schritt also nicht aufbauen, es ist zwar ein ganz anderes Spiel und hat nichts mit Starcraft beim Gameplay zu tun, aber man will wohl auch kein Risiko eingehen und setzt auf das, was Spiele schon kennen.

Ein bisschen Heroes of the Storm, ein bisschen Overwatch, ein bisschen World of Warcraft (mit Teaser für eine mögliche Konsolenversion), ein bisschen Hearthstone und die oben genannten Spiele, die aber noch viele Jahre in der Zukunft liegen.

Würde man Diablo 5 und Starcraft streichen, wäre das eine sehr unspektakuläre Roadmap von Blizzard, daher hat man vermutlich auch Spiele angekündigt, die erst in weiter Ferne liegen. Ich bin zwar auf Starcraft Dominion gespannt, weil es ein abgeschlossenes Spiel sein soll, vermisse aber dennoch das „alte“ Blizzard.

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