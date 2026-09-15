Apple iPhone 18 Pro: Hohe Preise dämpfen die Nachfrage

Das Apple iPhone 18 Pro und Apple iPhone 18 Pro Max kommen laut Analyst Jeff Pu nicht so gut wie der Vorgänger an, seine Analyse ergab, dass die Nachfrage bisher eher „lauwarm“ sei. Viele beliebte Versionen haben eine Lieferzeit von weniger als zwei Wochen und können am Freitag sogar in einem Apple Store abgeholt werden.

Als Grund sieht der Analyst die gestiegenen Preise und das geringe Upgrade. Es gibt zwar Optimierungen, wie eine neue Hauptkamera und kleinere Notch, aber es gibt kein komplett neues Design wie letztes Jahr. Neue Farben können zwar auch die Nachfrage steigern, aber die Preise für die Pro-Modelle sind doch sehr teuer.

Altes iPhone Pro war sehr beliebt

Ein weiterer Grund, den die Quelle nicht nennt, ist sicher auch der Erfolg des alten Apple iPhone 17 Pro und Apple iPhone 17 Pro Max. Tim Cook bezeichnete die letzte Generation immer wieder als die erfolgreichste aller Zeiten und das normale 17er war dafür sicher auch verantwortlich, aber die Pro-Reihe verkaufte sich am besten.

Kein neues Basismodell, ein sehr teures Duo statt Air und ein neues Pro, was nicht so gut wie das alte Pro ankommt. Ich bin weiterhin gespannt, ob wir nach vielen Jahren mal wieder einen größeren Einbruch in Q4 beim iPhone sehen werden. Es würde mich jedenfalls wundern, wenn Apple die Zahlen von 2025 wieder übertrifft.

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