Apple kündigt die „nächste Generation von Apple Intelligence“ an

Seit gestern gibt es laut Apple die „nächste Generation von Apple Intelligence“ in Deutschland, die ein Teil von iOS 27, macOS 27 und Co. ist. Nicht nur das OS hat mit dem Upgrade etwas Feinschliff bekommen, sondern auch die KI-Funktionen.

Es gibt mit iOS 27 und Co. unter anderem eine „räumliche Neuausrichtung“ bei Fotos, man kann ein Bild „erweitern“, das Tool zum Bereinigen ist viel besser, es gibt Neuerungen beim Datenschutz in Safari und Image Playground wurde optimiert.

Ebenfalls neu sind Dinge wie „intelligente Antworten“ in der Mail-App, man kann Kalendereinträge schneller hinzufügen, in dem man diese nur beschreibt und in der Kurzbefehle-App geht das jetzt auch beim Erstellen eines neuen Kurzbefehls.

Siri AI fehlt weiterhin in der EU

Doch es bleibt dabei, auch in der neuen Pressemitteilung wird Siri AI nur unten im Kleingedruckten erwähnt, weil es nicht in der EU und China verfügbar ist. Die mit Abstand größte und wichtigste Neuerung der Apple Intelligence fehlt bei uns also.

Aber auch in den USA ist Siri AI mit iOS 27 nur als Beta gestartet, vermutlich wird die finale Version erst mit iOS 27.4 kommen. Es ist also noch Zeit für Hoffnung und vielleicht werden wir die bessere Version von Siri kurz vor der Ankündigung von iOS 28 auch bei uns sehen. Apple und die EU befinden sich immerhin im Gespräch.

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