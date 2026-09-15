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Spotify reicht häufig gewünschte Option nach

Oliver Schwuchow
Von
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Familien kennen es vielleicht, der Geschmack der Familie oder Kinder kann einem bei Spotify auch mal die Zusammenfassung am Ende des Jahres (Wrapped) oder die Vorschläge versauen. Das kann man jetzt allerdings angehen, so Spotify.

Ab heute wird ein neuer Schalter verteilt, mit dem man beispielsweise Kinderlieder bei Spotify ignorieren kann. Laut Spotify kann man die Lieder natürlich weiterhin ganz normal hören und Playlisten pflegen, es geht um eure eigenen Vorlieben.

Ich sehe den Schalter noch nicht, aber meiner Frau ist das auch egal, daher nehme ich ihren Account in der Familie bisher 😄 Laut Spotify wird man die Option, sobald sie bei euch ankommt, auf folgendem Wege in den Einstellungen erreichen können:

  • Gehen Sie zu „Einstellungen und Datenschutz“, indem Sie oben links auf Ihr Profilbild tippen.
  • Wählen Sie „Inhalte und Darstellung“ aus.
  • Deaktivieren Sie den Schalter neben „Musik von Kindern und der Familie in das Geschmacksprofil einbeziehen“. (Es kann bis zu 48 Stunden dauern, bis sich diese Änderungen in Ihren personalisierten Empfehlungen widerspiegeln.)
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