Wearables

Smarte Brille für 2027: Samsung will Apple einen Schritt voraus sein

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar

Apple wollte eigentlich schon in diesem Herbst eine smarte Brille auf den Markt bringen, musste diese aber auf Ende 2027 verschieben. Da wird Samsung aber wohl schon einen Schritt weiter sein, wie The Elec berichtet, denn während Apple dann erst mit Kamera und Speaker startet, will Samsung ein Display anbieten.

Dieser Schritt steht bei Apple auch auf der Roadmap, aber Mark Gurman sprach bisher immer davon, dass das noch eine ganze Weile dauert. Meta hat hier von den großen Unternehmen vorgelegt und schon eine Brille mit Display auf dem Markt, aber Meta wird oft kritisch gesehen und ist auch kein Smartphone-Konkurrent.

Laut Quelle will Samsung die nächste Generation der smarten Brille (vorher sehen wir noch eine Version ohne Display) entweder Ende 2027 oder Anfang 2028 auf den Markt bringen, das hängt von der Entwicklung der Displays ab. Die Software dürfte wieder von Google kommen, man arbeitet ja gemeinsam an Android AR.

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  1. Matze52 💎
    sagt am

    Das wird doch nix mit den Dingern, wozu sollen die gut sein?
    Und gibt’s die auch in Sehstärke?

    Antworten

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