GTA 6: Und was ist mit einem Online-Modus?

Bisher haben wir nur das „Singleplayer-Erlebnis“ von GTA 6 gesehen und Rockstar hat auch schon gesagt, dass es nur das zum Start des Spiels geben wird. Es ist zwar logisch, dass wir auch einen Multiplayer-Modus sehen, immerhin ist GTA Online die ganz große Cashcow von Take-Two, aber wann ist damit zu rechnen?

Im Gespräch mit Bloomberg hat Dan Clancy verraten, dass er „sehr lange Zeit“ mit Rockstar gesprochen hat und man den Launch von GTA 6 diskutierte. Und der Chef von Twitch behauptet, dass wir den Multiplayer-Modus ab 2027 sehen werden.

Passend dazu hat sich auch Take-Two-Chef Strauss Zelnick geäußert, denn im Rahmen der Geschäftszahlen betonte dieser, dass man GTA Online auch nach dem Launch von GTA 6 weiter pflegen wird. Klingt so, als würden Multiplayer-Fans von GTA noch eine ganze Weile warten müssen, bis GTA 6 die Grundlage wird.

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