Radio in GTA 6: Rockstar kündigt „nächste Evolutionsstufe“ an

Radiosender gehören fest zu einem Grand Theft Auto und Rockstar hatte bisher oft einen sehr guten Geschmack für eine tolle Auswahl an Songs in den Spielen. Mit GTA 6 geht man einen Schritt weiter und bringt sogar ein Album auf den Markt.

Das ist aber nur der Anfang, so Rockstar weiter, denn es wird bald mehr Details zur Musik in GTA 6 geben. Dazu zählen die „dynamisch Filmmusik“ und „die nächste Evolutionsstufe des In-Game-Radios“. Mehr wollte man heute noch nicht sagen.

GTA 6 ist also mehr als nur ein simples Spiel für Rockstar, die Art und Weise, wie man es vermarktet und was man gezeigt hat, geht darüber hinaus. Wobei uns noch immer viele Details fehlen, denn so richtig viel hat man immer noch nicht gezeigt.

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