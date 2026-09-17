GTA 6 bekommt eine „physische“ Version, aber anders als ihr denkt

Update 1: Rockstar hat nicht lange gefackelt und sicher gesehen, dass das Album die Runde macht. Ihr könnt es hier vorbestellen, die CD kostet 17 Euro, die Vinyl kostet 52 Euro und eine limitierte Version mit Postet liegt dann bei 124 Euro.

Update 2: Die ersten Tracks sind auch schon bekannt und können vermutlich ab Freitag bei Spotify und Co. gestreamt werden. Ihr könnt euch aber ab heute auch eine Auswahl bei YouTube anhören. Zum Start gibt es sechs Tracks, mehr folgen.

Yung Lean – That’s It (feat. Future & Metro Boomin)

Travis Scott – RHYNO (prod. by Guy-Manuel de Homem-Christo)

CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.., & Etienne de Crécy – Sexy Magic

Morgan Wallen – Last Thing You Need

Rauw Alejandro – Macacoa 2000

Keith Richards – Bright Lights, Big City

Und hier folgt die ursprüngliche Meldung:

GTA 6 erscheint in zwei Monaten und wer heute vorbestellt, der bekommt seine Box auch schon am 12. November. In der Box wird es nämlich keine Disc mehr geben, es ist nur noch ein Code. Passend zum Ende der Disc, welches langsam ansteht.

GTA 6 bekommt ein Musikalbum

Fans von GTA werden sich aber eine Disc ins Regal stellen können, denn die neuen Teaser von zahlreichen Künstlern waren ein Hinweis für ein eigenes Album, so der sehr zuverlässige billbil-kun. Und das wird man sich physisch kaufen können.

Zusammen mit Atlantic Records bringt Rockstar Games ein eigenes Album auf den Markt, so die Quelle, welches 34 neue Songs beinhaltet, die zum Stil von Vice City passen. Die Schallplatte erscheint am 19. November und kostet wohl 50 Dollar.

Die Platte selbst ist Pink und es gibt auch ein kleines Poster, billbil-kun hat schon Bilder gesehen, will sie aber nicht veröffentlichen, um die Quelle zu schützen und die Überraschung nicht zu verderben. Eine Ankündigung steht aber sehr bald an.

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