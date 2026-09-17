Gaming

Mario Kart: Nintendo feiert das Ende des mobilen Racers

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar

Nintendo stellt das mobile Mario Kart in ein paar Tagen ein, es wurde bereits von offizieller Seite bestätigt, dass am 30. September 2026 der Stecker gezogen wird.

Die mobile Strategie von Nintendo ist wirklich immer und immer wieder komplett gescheitert, selbst die erfolgreichste Marke kam nicht wie erhofft an. Wobei man sagen muss, dass die mobilen Ableger der Nintendo-Spiele viel schlechter sind.

Ein Mario Kart Tour hat nicht den Charme eines Mario Kart für die Konsolen und wenn Nintendo nicht diese Qualität bei Smartphone-Spielen bieten will, dann wird das auch nicht funktionieren. Zum Abschluss gibt es aber noch ein kleines Event:

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  1. Maximilian ♾️
    sagt am

    Schade drum! Ich habe es oft gespielt und es hat immer Unterhaltung geboten

    Antworten

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