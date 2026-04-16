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Halber Preis für YouTube Premium: So funktioniert der Google-One-Deal

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YouTube Premium (KI)

Google kombiniert beim Google-One-Premium-Abo 2 TB Speicherplatz mit einem vergünstigten Zugang zu YouTube Premium.

Laut Produktseite erhalten Nutzer mit dem Google-One-Premium-Tarif nicht nur erweiterten Cloudspeicher für Google Fotos, Google Drive und Gmail, sondern auch einen reduzierten Preis für YouTube Premium. Der kombinierte Einstiegspreis liegt damit bei nur 16,48 Euro pro Monat für zwölf Monate.

Nach Ablauf dieses Zeitraums erhöht sich der monatliche Gesamtpreis auf 20,98 Euro. Die Ersparnis ergibt sich laut Google aus dem Vergleich mit einer regulären YouTube-Premium-Einzelmitgliedschaft, die derzeit mit 12,99 Euro pro Monat angesetzt wird.

Google One Premium bündelt Speicher und YouTube-Vorteile

Um das Angebot zu nutzen, müssen bestehende YouTube-Premium-Abonnements vorab gekündigt werden. Anschließend erfolgt die Buchung über Google One (siehe Aktionsseite), wodurch der reduzierte Preis aktiviert wird.

Leistungen im Überblick:

  • 2 TB Speicherplatz für Fotos, Drive und Gmail
  • YouTube ohne Werbung
  • Offlinefunktion und Hintergrundwiedergabe
  • YouTube Music ohne Werbeunterbrechungen

Das Angebot endet am 30.04.26. Nach den zwölf Monaten wird das YouTube-Premium-Add-on automatisch zu einem vergünstigten Preis weitergeführt, der laut Google etwa 15 Prozent unter dem regulären Tarif liegt.

Meiner Meinung nach ist das ein sehr gutes Angebot, wenn man viel Cloudspeicher, einen vollwertigen Musikdienst und YouTube ohne Werbung sowie weitere Features nutzen möchte.

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16. April 2026 | Jetzt lesen →

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