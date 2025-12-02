Gaming

Half-Life 3 ist noch „ein Thema für 2025“

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Half Life Valve Header

So langsam sinkt die Hoffnung der Fans, denn nach dem großen Hype rund um eine mögliche Ankündigung für ein neues Half-Life, wurde es wieder ruhiger. Doch das Thema ist noch nicht vom Tisch, so Mike Straw, das Spiel soll bald kommen.

Die Quelle bleibt dabei, Valve wird uns Half-Life 3 noch in diesem Jahr zeigen, sein Datum, welches er erfahren hat, ist noch nicht verstrichen. Und seine Quelle geht weiterhin davon aus, dass wir das Spiel noch in diesem Jahr sehen werden und es im Frühjahr als Launch-Titel mit der Steam Machine (Konsole von Valve) kommt.

Bei den Game Awards rechne ich, falls das mit 2025 wirklich stimmt, nicht damit, das würde mich sehr wundern. Darauf wird aber Ende nächster Woche die volle Aufmerksamkeit liegen, diesen Zeitraum wird man für eine Ankündigung eher nicht nutzen. Wenn es diese Woche nicht passiert, dann glaube ich es auch nicht mehr.

The Witcher: CD Projekt Red hat überraschend große Pläne für das Spiel

The Witcher 4 ist das nächste Spiel von CD Projekt Red und es wird wieder als Saga bzw. Trilogie rund…

1. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Dennis 🎖
    sagt am

    „Wenn es diese Woche nicht passiert, dann glaube ich es auch nicht mehr.“

    Dann hören endlich die schlechten HÖ3 News auf? Gottseidank 🙏

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Half-Life 3 ist noch „ein Thema für 2025“
Weitere Neuigkeiten
Vodafone 5g
Vodafone CallYa: Ab heute gibt es mehr Datenvolumen
in Tarife
God Of War Kratos Schrei
The Game Awards 2025: Teaser für „eine gute Ankündigung“
in Gaming
Google kündigt spannendes Android-Event für nächste Woche an
in Firmware und OS
Apple Homepod 2023 Header
Siri-Desaster: Apple wirft den KI-Chef raus
in Marktgeschehen
Samsung Galaxy Z TriFold vorgestellt: Mutig, aber auch nicht mutig genug
in Smartphones
Elektrische Zukunft: Audi ohne Antwort auf Mercedes und BMW
in Mobilität
Tagesschau-App erhält ab sofort umfassendes Update
in Dienste
1und1 2
1&1 startet Vertragsmodell mit Treuevorteil
in 1und1
Black-Week-Kracher im Telekom-Netz: Magenta Mobil M – Unlimited Datenvolumen für 24,95 € mtl. – letzte Chance!
in Tarife | Update
Klarmobil Black Week: „Tarif des Jahres“ im Telekom-Netz kommt mit 100 GB – letzte Chance!
in Tarife | Update