Half-Life 3 ist noch „ein Thema für 2025“

So langsam sinkt die Hoffnung der Fans, denn nach dem großen Hype rund um eine mögliche Ankündigung für ein neues Half-Life, wurde es wieder ruhiger. Doch das Thema ist noch nicht vom Tisch, so Mike Straw, das Spiel soll bald kommen.

Die Quelle bleibt dabei, Valve wird uns Half-Life 3 noch in diesem Jahr zeigen, sein Datum, welches er erfahren hat, ist noch nicht verstrichen. Und seine Quelle geht weiterhin davon aus, dass wir das Spiel noch in diesem Jahr sehen werden und es im Frühjahr als Launch-Titel mit der Steam Machine (Konsole von Valve) kommt.

Bei den Game Awards rechne ich, falls das mit 2025 wirklich stimmt, nicht damit, das würde mich sehr wundern. Darauf wird aber Ende nächster Woche die volle Aufmerksamkeit liegen, diesen Zeitraum wird man für eine Ankündigung eher nicht nutzen. Wenn es diese Woche nicht passiert, dann glaube ich es auch nicht mehr.