The Witcher: CD Project Red hat überraschend große Pläne für das Spiel

Von
The Witcher 4 ist das nächste Spiel von CD Project Red und es wird wieder als Saga bzw. Trilogie rund um Ciri geplant und entwickelt. Das Spiel wird aber wohl nicht 2026 erscheinen, ich würde frühestens 2027, vielleicht 2028 damit rechen.

The Witcher: Drei Spiele in ca. 6 Jahren

Doch dann gibt es für Fans von The Witcher sehr schnell Nachschub, denn man möchte die drei Spiele in einem Zeitfenster von ca. 6 Jahren veröffentlichen. Das ist, mit Blick auf die Entwicklungszeit moderner Spiele, verdammt ambitioniert.

Entweder CD Project Red entwickelt The Witcher 4, The Witcher 5 und The Witcher 6 also schon parallel und nutzt die gleiche Basis, nur mit leichten Änderungen bei den neuen Spielen, oder ich würde mal behaupten, dass das nicht klappen kann.

Doch auf der anderen Seite hätte man diese Vision sicher nicht kommuniziert, wenn es nicht auch einen Plan gäbe. Ich hoffe nur, dass man hier nicht ein großes Spiel auf drei Teile aufteilt, um dann eben alle 2-3 Jahre einen Vollpreis zu verlangen.

Achja, in diesem Monat werden wir kein neues Material zu The Witcher 4 sehen, man hat bereits bestätigt, dass das Spiel nicht bei den Game Awards dabei ist. Ich tippe auf viele neue Details rund um die übliche Gaming-Event-Zeit im Juni 2026.

