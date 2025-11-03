Halo 2 und Halo 3 als Remake geplant: Es gibt aber einen Haken

Das Remake für Halo 1 kommt 2026 und wird vermutlich nur der Anfang sein, denn laut „Halo Leaks“, einer bekannten Quelle auf X, werden wir auch ein Remake von Halo 2 und von Halo 3 sehen. Es ist aber unklar, wann die zwei Remakes kommen.

Microsoft möchte allerdings auch die beiden Nachfolger neu auflegen, wenn auch mit einem Haken, denn es gibt, wie bei Halo 1, keinen Multiplayer. Da müssen Fans noch eine Weile mit Infinite auskommen, dieser steht erst wieder mit Halo 7 an.

Klingt für mich so, als sei das ganz neue Halo (also Teil 7) noch viele Jahre entfernt und bis dahin wird man die Zeit mit Remakes überbrücken. Eine Strategie, die viele Entwicklerstudios mittlerweile fahren, denn neue und große AAC-Produktionen werden immer teurer und Projekte wie Remakes sind günstiger in der Entwicklung.

Da ich persönlich jedoch nicht gegenüber einem guten Remake abgeneigt bin und Halo 2 und Halo 3 nicht wirklich gespielt habe, hätte ich nichts dagegen, wenn wir in den nächsten Jahren die ersten drei Halo-Spiele als Neuauflage sehen werden.