Handyhelden Bestseller ist zurück: 25 GB Allnet-Flat für 4,99 Euro mtl.

Ab sofort bietet Handyhelden erneut seinen monatlich kündbaren Bestseller-Tarif im Telefónica-Netz an, der mit einem Bestpreis punkten kann.

Dieser Tarif umfasst eine Allnet-Flat mit 25 GB Datenvolumen und einer maximalen Geschwindigkeit von 50 Mbit/s im 5G-Netz. Telefonie und SMS sind ebenfalls inbegriffen, ebenso wie EU-Roaming. Der Anschlusspreis beträgt 9,99 Euro.

Der Tarif ist flexibel gestaltet und kann jederzeit mit Rufnummernmitnahme gestartet werden. Zudem sind moderne Funktionen wie VoLTE und WLAN-Call enthalten. Hervorzuheben ist der dauerhafte Rabatt, durch den sich der Monatspreis auf 4,99 Euro festlegt – und das unabhängig von der Laufzeit.

Der Tarif richtet sich vor allem an Kunden, die Flexibilität schätzen und keinen langfristigen Vertrag eingehen möchten. Der Preis bleibt dauerhaft unverändert, sodass eine Kostenkontrolle gewährleistet ist.

Tarifinfos im Überblick:

25 GB Internet-Flat (50 Mbit/s) im 5G-Netz (Telefónica-Netz)

Flat Telefonie & SMS

Flat EU-Roaming

monatlich kündbar

VoLTE & WLAN Call

Dauerhafter Rabatt – der Tarif wird laut Handyhelden immer bei 4,99 Euro/Monat bleiben, egal wie lange er läuft

flexibler Vertragsstart bei Rufnummernmitnahme

Zum Aktionstarif →

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.