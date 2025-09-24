Tarife

Handyhelden Bestseller ist zurück: 25 GB Allnet-Flat für 4,99 Euro mtl.

Autor-Bild
Von
|

Ab sofort bietet Handyhelden erneut seinen monatlich kündbaren Bestseller-Tarif im Telefónica-Netz an, der mit einem Bestpreis punkten kann.

Dieser Tarif umfasst eine Allnet-Flat mit 25 GB Datenvolumen und einer maximalen Geschwindigkeit von 50 Mbit/s im 5G-Netz. Telefonie und SMS sind ebenfalls inbegriffen, ebenso wie EU-Roaming. Der Anschlusspreis beträgt 9,99 Euro.

Der Tarif ist flexibel gestaltet und kann jederzeit mit Rufnummernmitnahme gestartet werden. Zudem sind moderne Funktionen wie VoLTE und WLAN-Call enthalten. Hervorzuheben ist der dauerhafte Rabatt, durch den sich der Monatspreis auf 4,99 Euro festlegt – und das unabhängig von der Laufzeit.

Der Tarif richtet sich vor allem an Kunden, die Flexibilität schätzen und keinen langfristigen Vertrag eingehen möchten. Der Preis bleibt dauerhaft unverändert, sodass eine Kostenkontrolle gewährleistet ist.

Tarifinfos im Überblick:

  • 25 GB Internet-Flat (50 Mbit/s) im 5G-Netz (Telefónica-Netz)
  • Flat Telefonie & SMS
  • Flat EU-Roaming
  • monatlich kündbar
  • VoLTE & WLAN Call
  • Dauerhafter Rabatt – der Tarif wird laut Handyhelden immer bei 4,99 Euro/Monat bleiben, egal wie lange er läuft
  • flexibler Vertragsstart bei Rufnummernmitnahme

Zum Aktionstarif →

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert.

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Tarife / Handyhelden Bestseller ist zurück: 25 GB Allnet-Flat für 4,99 Euro mtl.
Weitere Neuigkeiten
Apple Macbook Air 2024
Apple MacBook Air M4: notebooksbilliger verkauft es ab 844 Euro
in News | Update
ePA bundesweit: Mehrheit der Arztpraxen und Apotheken angeschlossen
in Dienste
Lidl
Lidl darf Rabatt-App als kostenlos bezeichnen – Verbraucherzentrale kündigt Revision beim BGH an
in Handel
Google Pixel 8 Pro Android Apps
„Es ist unglaublich“: Google teasert nächsten Schritt für Android an
in Firmware und OS
Huawei Mate Air: Auch hier kommt bald ein dünnes Smartphone
in Smartphones
Smart 1 Und 3 Elektro
Smart #1 und #3 bekommen 2027 ein „sehr großes Facelift“
in Mobilität
Smart #4 steht fest: Ein Klassiker kommt zurück
in Mobilität
Telekom 5g
Telekom: Neue MagentaMobil Young Tarife kommen – doppeltes Datenvolumen, halber Preis
in Tarife
Dreame: Gespräche über geplante Elektroauto-Fabrik in Brandenburg
in Mobilität
Disney+ wird teurer: Neue Preise kommen bald
in Dienste | Update