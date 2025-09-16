Tarife

Handyhelden startet neuen 25-GB-Tarif im Telekom-Netz

Handyhelden hat einen neuen Mobilfunktarif im Telekom-Netz vorgestellt. Der Vertrag ist monatlich kündbar und enthält 25 GB Datenvolumen für 9,99 Euro pro Monat.

Laut Anbieter umfasst das Angebot eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS, die Nutzung von VoLTE und WLAN Call sowie EU-Roaming. Die Geschwindigkeit im 5G-Netz der Telekom ist auf 50 Mbit/s begrenzt. Zusätzlich fällt ein einmaliger Anschlusspreis von 19,99 Euro an. Der monatliche Preis soll dauerhaft bei 9,99 Euro bleiben, unabhängig von der Vertragslaufzeit.

Nach Angaben von Handyhelden gibt es neben der monatlich kündbaren Variante auch eine Alternative mit 24-monatiger Mindestlaufzeit. In diesem Fall entfällt der Anschlusspreis, dafür steigt der monatliche Grundpreis ab dem 25. Vertragsmonat auf 19,99 Euro. Kunden können den Start des Vertrags flexibel an die Mitnahme ihrer Rufnummer koppeln.

  1. Peter 🪴
    sagt am

    Ah, ob da die Konkurrenz von Aldi Talk da ein Momentum geschaffen hat? ;)

    Antworten

