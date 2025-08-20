Handyhelden überrascht mit 50-GB-Tarif im Telefónica-Netz

Handyhelden bietet einen neuen monatlich kündbaren Mobilfunktarif im Telefónica-Netz mit 50 GB Datenvolumen zu einem festen Preis von 7,99 € pro Monat an. Der Tarif umfasst Sprach- und SMS-Flatrates sowie EU-Roaming und richtet sich an Kunden, die flexible Vertragsbedingungen bevorzugen.

Der Tarif enthält laut Unternehmensangaben 50 GB Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s im 5G-Netz von Telefónica (aka o2). Zusätzlich sind Flatrates für Telefonie und SMS inbegriffen.

Das Angebot unterstützt VoLTE und WLAN Call, sodass Telefonate sowohl über das Mobilfunknetz als auch über WLAN geführt werden können. Ein Anschlussentgelt von 9,99 € fällt einmalig an.

Leistungsübersicht und Vertragsbedingungen

Die Konditionen sehen vor, dass der Tarif monatlich kündbar ist und der Preis dauerhaft bei 7,99 € pro Monat bleibt, unabhängig von der Vertragslaufzeit. Laut Handyhelden können Kunden den Tarif flexibel mit einer Rufnummernmitnahme starten. Der Tarif bietet zudem EU-Roaming ohne zusätzliche Kosten.

Insgesamt handelt es sich um ein Angebot, das sich vor allem an Nutzer richtet, die Wert auf Flexibilität legen und keine langfristigen Bindungen eingehen möchten. Ich finde das Angebot passend für alle, die relativ viel Datenvolumen im Telefónica-Netz für kleines Geld wollen, aber wer besonders schnelle Geschwindigkeiten oder spezielle Zusatzdienste sucht, sollte die Bedingungen genau prüfen.

