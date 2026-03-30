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Hanseatic Bank: Mehr Zinsen für SparBriefe

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Sparschwein Sparen

Die Hanseatic Bank geht ab sofort mit einem angepassten Festgeldangebot an den Start. Der „SparBrief“ bietet Anlegern eine Geldanlage mit einer garantierten Verzinsung von bis zu 2,91 % p. a.

Die SparBrief-Laufzeiten reichen von einem bis zu sechs Jahren. Die Zinsgutschrift erfolgt entweder jährlich ab Laufzeitbeginn oder am Laufzeitende. Ein Merkmal des SparBriefs ist die kostenlose Eröffnung, Führung und Auflösung des Kontos. Der Anlagebetrag muss zwischen 2.500 € und 500.000 € liegen.

Der SparBrief ist eine klassische feste Geldanlage (Festgeld) und als solche erst nach Laufzeitende verfügbar. Die aktuelle Zinstabelle schaut wie folgt aus:

  • 1 Jahr Laufzeit 2,61 % p.a.
  • 2 Jahre Laufzeit 2,71 % p.a.
  • 3 Jahre Laufzeit 2,81 % p.a.
  • 4 Jahre Laufzeit 2,91 % p.a.
  • 5 Jahre Laufzeit 2,00 % p.a.
  • 6 Jahre Laufzeit 2,00 % p.a.

Die Einlagen bei der Hanseatic Bank sind durch die gesetzliche Einlagensicherung und den zusätzlichen Einlagensicherungsfonds abgesichert. Die gesetzlich vorgeschriebene Einlagensicherung wird bis zu einer Höhe von maximal 100.000 Euro pro Person durch die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) abgedeckt. Darüber sind Guthaben aktuell bis zu 5 Millionen Euro pro Kunde gesichert.

Zum Hanseatic Bank SparBrief →

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