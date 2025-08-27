Tarife

Happy SIM erweitert 5G-Angebot mit Freimonaten

Autor-Bild
Von
|
Happy Sim

Happy SIM hat sein Tarifportfolio überarbeitet und bietet nun verschiedene 5G-Tarife mit Allnet-Flat und EU-Roaming an. Neukunden können zusätzlich zwei Freimonate nutzen.

Die neuen Tarife sind in zwei Varianten verfügbar: mit 24-monatiger Laufzeit oder monatlich kündbar. Alle Tarife enthalten eine Flatrate für Telefonie und SMS, Internetgeschwindigkeit bis zu 50 Mbit/s und Nutzung im Telefónica-Netz.

Die monatlichen Preise beginnen bei 5,99 Euro für die 15-GB-Variante mit 24-monatiger Laufzeit. Der Anschlusspreis beträgt jeweils 9,99 Euro.

Tarifdetails und Optionen

Die 24-monatigen Tarife umfassen:

  • 15 GB für 5,99 €
  • 35 GB für 6,99 €
  • 75 GB für 10,99 €

Die monatlich kündbaren Varianten sind minimal teurer:

  • 15 GB für 6,99 €
  • 35 GB für 7,99 €
  • 75 GB für 11,99 €

Alle Tarife beinhalten laut Unternehmensangaben die Nutzung von EU-Roaming und eine Preisgarantie über 24 Monate, nach deren Ablauf die Kosten nicht automatisch steigen.

Zu Happy SIM →

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert.

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Tarife / ...
Weitere Neuigkeiten
Perso Smartphone
Deutschland bereitet digitale Brieftasche vor
in Marktgeschehen
Youtube
YouTube erweitert Fan-Offensive: So können Zuschauer Creator groß machen
in Dienste
MediaMarkt Saturn startet digitalen Assistenten für Eigenmarken-Support
in Handel
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Mobilfunk-Discounter im Service-Test: freenet, fraenk und ja! mobil können punkten
in Provider
Youtube Tv Header
YouTube startet Beta für Android TV
in News
Google Bard Gemini
Google präsentiert neues Bildbearbeitungsmodell in Gemini
in Dienste
Apple Event ist offiziell: 9. September 2025 um 19 Uhr
in Events
Ich habe Gears of War auf der PlayStation gezockt
in Gaming
Ikea Store Logo Header 2025
IKEA Timmerflotte: Neuer Temperatur- und Feuchtigkeitssensor zeigt sich
in Smart Home
Apple Iphone 15 Hand
LEBARA startet eSIM und kündigt WiFi-Calling an
in Tarife