Happy SIM erweitert 5G-Angebot mit Freimonaten

Happy SIM hat sein Tarifportfolio überarbeitet und bietet nun verschiedene 5G-Tarife mit Allnet-Flat und EU-Roaming an. Neukunden können zusätzlich zwei Freimonate nutzen.

Die neuen Tarife sind in zwei Varianten verfügbar: mit 24-monatiger Laufzeit oder monatlich kündbar. Alle Tarife enthalten eine Flatrate für Telefonie und SMS, Internetgeschwindigkeit bis zu 50 Mbit/s und Nutzung im Telefónica-Netz.

Die monatlichen Preise beginnen bei 5,99 Euro für die 15-GB-Variante mit 24-monatiger Laufzeit. Der Anschlusspreis beträgt jeweils 9,99 Euro.

Tarifdetails und Optionen

Die 24-monatigen Tarife umfassen:

15 GB für 5,99 €

35 GB für 6,99 €

75 GB für 10,99 €

Die monatlich kündbaren Varianten sind minimal teurer:

15 GB für 6,99 €

35 GB für 7,99 €

75 GB für 11,99 €

Alle Tarife beinhalten laut Unternehmensangaben die Nutzung von EU-Roaming und eine Preisgarantie über 24 Monate, nach deren Ablauf die Kosten nicht automatisch steigen.

