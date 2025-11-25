Happy SIM erweitert Black Week-Aktion

Happy SIM bietet ab sofort zur „Black Week“ 45 GB Datenvolumen für 6,99 Euro monatlich ohne Anschlusspreis an.

Der Mobilfunkanbieter Happy SIM, eine Marke im Telefónica-Netz, erhöht im Rahmen der Black Week das Datenvolumen seines mittleren 5G-Tarifs von 35 auf 45 Gigabyte. Die Preise bleiben konstant bei 6,99 Euro pro Monat.

Das Angebot gilt laut Unternehmen sowohl für monatlich kündbare Tarife als auch für Verträge mit 24 Monaten Laufzeit, bei denen zusätzlich zwei Freimonate gewährt werden. Der Anschlusspreis entfällt bei allen Tarifen.

Übersicht und Konditionen der 5G-Tarife

Die Happy SIM-Tarife umfassen jeweils eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS in alle deutschen Netze sowie Datenvolumen von 25, 45 oder 70 Gigabyte. Die Datenübertragung erfolgt im 5G-Netz mit bis zu 50 Mbit/s im Download und 32 Mbit/s im Upload, wobei nach Verbrauch des Datenvolumens auf 64 kbit/s gedrosselt wird.

Monatlich kündbare Tarife liegen bei 5,99 Euro für 25 GB, 6,99 Euro für 45 GB und 8,99 Euro für 70 GB. Verträge mit 24 Monaten Laufzeit bieten dieselben Preise zuzüglich zwei Gratismonaten.

Die Preisgarantie von Happy SIM stellt laut Angaben sicher, dass sich die monatlichen Kosten ab dem 25. Monat nicht erhöhen.

