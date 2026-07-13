Happy SIM feiert Geburtstag mit neuem 75-GB-Tarif

Das Mobilfunkangebot von Happy SIM wird zum zweijährigen Bestehen um einen neuen 75-GB-Tarif erweitert.

Happy SIM hat anlässlich seines zweiten Geburtstags sein Tarifportfolio angepasst. Im Mittelpunkt steht ein neuer Allnet-Flat-Tarif mit 75 GB Datenvolumen. Der Tarif unterstützt 5G mit einer maximalen Downloadgeschwindigkeit von 50 Mbit/s und ist für 9,99 Euro pro Monat erhältlich.

Neben einer monatlich kündbaren Variante bietet Happy SIM auch eine Version mit 24 Monaten Laufzeit an. Laut Unternehmensangaben umfasst diese zwei Freimonate sowie einen entfallenden Anschlusspreis. Die monatlich kündbare Variante kostet ebenfalls 9,99 Euro, während einmalig 9,99 Euro Anschlussgebühr anfallen.

Neuer 75-GB-Tarif ergänzt bestehendes Angebot

Weitere Tarifoptionen im Überblick:

25 GB Allnet Flat ab 6,99 Euro oder 7,99 Euro

75 GB Allnet Flat für 9,99 Euro

o2 Unlimited Advanced ab 19,99 Euro oder 20,99 Euro

Alle vorgestellten Tarife enthalten laut Unternehmensangaben eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie die Nutzung des Telefónica-Netzes. Nach Verbrauch des Datenvolumens wird die Geschwindigkeit auf 64 kbit/s reduziert. Die Preise bleiben auch nach dem 24. Monat unverändert.

Zu Happy SIM →

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen

Haken setzen ↗

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.