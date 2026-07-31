Nintendo: Das Zelda-Remake könnte es mit GTA 6 aufnehmen

Nintendo hat bestätigt, dass Zelda: Ocarina of Time noch 2026 kommt, aber das Jahr ist, abgesehen von November mit GTA 6, vollgepackt. Nimmt es Nintendo mit dem Blockbuster auf? Ein neuer Hinweis deutet jedenfalls auf November hin.

Kommende Amiibo-Figuren wurden in Großbritannien jetzt kurzzeitig für den 12. November gelistet, und das direkt bei Nintendo. Amiibos erscheinen in der Regel am Tag des Spiels, peilt Nintendo also wirklich nur wenige Tage vor GTA 6 an?

Vermutlich war einst die Woche des 21. November sgeplant, da kam das Original auf den Markt, aber das wäre die GTA-Woche (19. November). Am 21. geht nicht, das ist ein Samstag und direkt mit GTA 6 will Nintendo sicher auch nicht starten.

Ich sehe das auch gar nicht so kritisch, denn es wird gar nicht so entscheidend wie bei anderen Spielen sein. GTA 6 kommt nicht für die Nintendo Switch 2 und wer an beiden Spielen interessiert ist, der hat über eine Woche für das Zelda-Remake.

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