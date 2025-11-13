Happy SIM startet Black-Week-Tarife

Happy SIM startet zur Black Week drei 5G-Allnet-Tarife mit 15, 35 und 50 GB, wahlweise monatlich kündbar oder mit 24 Monaten Laufzeit.

Die Angebote laufen im Telefónica-Netz und umfassen Telefonie- sowie SMS-Flatrate bei 5G-Nutzung. Für alle Varianten wird eine Preisgarantie kommuniziert, wonach die Grundgebühr ab dem 25. Monat unverändert bleibt.

Für monatlich kündbare Verträge werden 5,99 Euro (15 GB), 6,99 Euro (35 GB) und 8,99 Euro (50 GB) genannt. Der einmalige Anschlusspreis beträgt 9,99 Euro. Die beworbenen Maximalraten liegen bei bis zu 50 Mbit/s im Download und 32 Mbit/s im Upload, danach Drosselung auf 64 kbit/s.

Preise, Laufzeit und Konditionen

Bei 24 Monaten Mindestlaufzeit gelten die gleichen Monatspreise. Zusätzlich werden zwei Freimonate in Aussicht gestellt. Nach Unternehmensangaben bleibt der Tarifpreis auch nach Ablauf der Mindestlaufzeit konstant. Alle Optionen nutzen das Telefónica-Netz (aka o2) mit 5G.

Kernpunkte

15 / 35 / 50 GB 5G mit Allnet- und SMS-Flat.

Flex-Variante oder 24 Monate; 2 Freimonate bei Laufzeit laut Anbieter.

Monatspreise 5,99 / 6,99 / 8,99 Euro + 9,99 Euro Anschluss.

Bis 50/32 Mbit/s, danach 64 kbit/s.

