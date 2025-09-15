Happy SIM streicht den Anschlusspreis

Happy SIM führt ein angepasstes Tarifportfolio ein, bei dem der Anschlusspreis entfällt. Die Angebote umfassen 5G-Tarife im Telefónica-Netz mit variierenden Laufzeiten und festgelegten Bandbreiten.

Happy SIM bietet ab heute 5G-Mobilfunktarife im Netz von Telefónica an, wahlweise monatlich kündbar oder mit 24 Monaten Laufzeit, jeweils ohne Anschlusspreis, laut Unternehmensangaben.

Die Bandbreite ist bei allen Optionen auf bis zu 50 Mbit/s im Download und bis zu 32 Mbit/s im Upload begrenzt, nach Erreichen des Inklusivvolumens wird auf 64 kbit/s gedrosselt, nach eigenen Angaben.

Die monatlich kündbaren Tarife enthalten Allnet- und SMS-Flat mit 15 GB für 6,99 €, 35 GB für 7,99 € sowie 75 GB für 11,99 €, jeweils mit 5G und Preisgarantie auch über den 24. Monat hinaus.

Tarifdetails und Laufzeiten

Für Verträge mit 24 Monaten Laufzeit gibt es laut Anbieter 2 Freimonate sowie identische Leistungsdaten (Allnet-/SMS-Flat, 5G, 50/32 Mbit/s, Drosselung auf 64 kbit/s). Die Monatspreise liegen bei 5,99 € (15 GB), 6,99 € (35 GB) und 10,99 € (75 GB) und der Anschlusspreis beträgt wie gesagt 0,00 €. Die Preisgarantie gilt laut Happy SIM auch hier über den 24. Monat hinaus ohne Aufpreis.

Alle Tarife nutzen das Telefónica-Netz und unterscheiden sich im Wesentlichen durch das enthaltene Datenvolumen, die Laufzeitvariante sowie die beworbenen Freimonate bei 24 Monaten Vertragsbindung.

