Happy SIM streicht den Anschlusspreis
Happy SIM führt ein angepasstes Tarifportfolio ein, bei dem der Anschlusspreis entfällt. Die Angebote umfassen 5G-Tarife im Telefónica-Netz mit variierenden Laufzeiten und festgelegten Bandbreiten.
Happy SIM bietet ab heute 5G-Mobilfunktarife im Netz von Telefónica an, wahlweise monatlich kündbar oder mit 24 Monaten Laufzeit, jeweils ohne Anschlusspreis, laut Unternehmensangaben.
Die Bandbreite ist bei allen Optionen auf bis zu 50 Mbit/s im Download und bis zu 32 Mbit/s im Upload begrenzt, nach Erreichen des Inklusivvolumens wird auf 64 kbit/s gedrosselt, nach eigenen Angaben.
Die monatlich kündbaren Tarife enthalten Allnet- und SMS-Flat mit 15 GB für 6,99 €, 35 GB für 7,99 € sowie 75 GB für 11,99 €, jeweils mit 5G und Preisgarantie auch über den 24. Monat hinaus.
Tarifdetails und Laufzeiten
Für Verträge mit 24 Monaten Laufzeit gibt es laut Anbieter 2 Freimonate sowie identische Leistungsdaten (Allnet-/SMS-Flat, 5G, 50/32 Mbit/s, Drosselung auf 64 kbit/s). Die Monatspreise liegen bei 5,99 € (15 GB), 6,99 € (35 GB) und 10,99 € (75 GB) und der Anschlusspreis beträgt wie gesagt 0,00 €. Die Preisgarantie gilt laut Happy SIM auch hier über den 24. Monat hinaus ohne Aufpreis.
Alle Tarife nutzen das Telefónica-Netz und unterscheiden sich im Wesentlichen durch das enthaltene Datenvolumen, die Laufzeitvariante sowie die beworbenen Freimonate bei 24 Monaten Vertragsbindung.
Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.
in Mobilität
in News
in Mobilität
in News
in Gaming
in Firmware und OS
in Anleitungen
in Mobilität
in Mobilität
in Kommentar