Happy SIM Tarife startet mit niedrigeren Preisen und zwei Freimonaten

Happy SIM hat sein Tarifportfolio neu strukturiert und bietet ab sofort günstigere Preise für 24-Monats-Verträge an.

Die Marke, die 5G-Tarife im Telefónica-Netz anbietet, verfügt über verschiedene Optionen mit flexibler Laufzeit oder einer festen Laufzeit von 24 Monaten. Dank einer Preisgarantie bleiben die Preise dabei auch nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit stabil.

Das Angebot umfasst drei Haupttarife mit Allnet-Flatrate für Telefonie und SMS sowie unterschiedlichen Datenvolumina von 17 GB, 50 GB und 75 GB. Alle Tarife nutzen den 5G-Mobilfunkstandard mit einer Download-Geschwindigkeit von 50 Mbit/s und einer Upload-Geschwindigkeit von 32 Mbit/s. Die monatlich kündbaren Tarife sind etwas teurer als die 24-monatigen Varianten, bieten dafür aber mehr Flexibilität.

Die 24-monatigen Tarife bieten neben günstigeren Preisen auch zwei Freimonate zu Beginn des Vertrags. So kosten diese Tarife monatlich zwischen 5,99 € und 10,99 €, während die monatlich kündbaren Varianten bei 6,99 € bis 11,99 € liegen. In beiden Fällen fällt ein einmaliger Anschlusspreis von 9,99 € an.

Die Preisgarantie gilt bei Happy SIM unabhängig von der Laufzeit, das heißt, nach Ablauf der 24 Monate erhöht sich der Preis nicht automatisch.

