Firmware und Updates

Hat Google versehentlich ein großes Android-Update angeteasert?

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Sehen wir schon bald einen neue Android-Funktionen für die Pixel-Smartphones von Google? Droid Life hat drei Videos von Google entdeckt, die einen „Pixel Drop“ andeuten, die allerdings auch ein paar ungeklärte Fragen dazu aufwerfen.

In den Videos wirbt Google mit „Screen Reactions“, mit „Music Generation“ und mit „Gemini Omni“. Technisch wären aber nur die Reaktionen komplett neu, es sei denn, da tut sich bei den anderen Funktionen etwas oder es kommt noch mehr.

Interessant ist auch, dass Google wieder von einem „Pixel Drop“ spricht, eigentlich spricht man mittlerweile von einem „Pixel Feature Drop“. Fragen über Fragen, von offizieller Seite hat sich Google nicht geäußert, wir reichen die Details nach, wenn wir mehr erfahren. Da könnte aber zeitnah ein größeres Android-Update kommen.

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12. Juni 2026 | Jetzt lesen →

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