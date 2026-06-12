Fintech

ING überrascht Kunden zur WM mit gebührenfreiem Extra

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ING (KI)

Die ING Deutschland verzichtet während einer befristeten Aktion auf Transaktionsgebühren für Auslandsüberweisungen in Fremdwährung.

Die ING hat zum Start der Fußball-WM 2026 eine zeitlich begrenzte Aktion angekündigt. Vom 12. Juni bis zum 19. Juli 2026 entfällt laut der Bank die eigene Transaktionsgebühr für Auslandsüberweisungen in Fremdwährung.

Die Regelung gilt für Aufträge, die über das Online-Banking oder die ING-App erteilt werden. Nach Angaben der Bank können Kunden Überweisungen in mehr als 200 Länder und Regionen veranlassen. Weitere Kosten durch Empfängerbanken oder Drittanbieter können jedoch weiterhin anfallen.

ING-Aktion für Auslandsüberweisungen in Fremdwährung

Die Aktion betrifft ausschließlich die von der ING erhobene Transaktionsgebühr. Das Währungsumrechnungsentgelt bleibt bestehen. Zudem unterscheidet die Bank zwischen SEPA-Überweisungen in Euro und klassischen Auslandsüberweisungen in Fremdwährungen oder in Staaten außerhalb des SEPA-Raums.

Wichtige Punkte im Überblick

  • Aktion vom 12. Juni bis 19. Juli 2026
  • Gültig für Online-Banking und ING-App
  • Überweisungen in mehr als 200 Länder und Regionen möglich
  • Weitere Gebühren anderer Anbieter können anfallen

Für die Durchführung einer Auslandsüberweisung stellt die ING entsprechende Funktionen in ihrer App bereit. Kunden können internationale Zahlungen beispielsweise für private Unterstützungen oder laufende Kosten im Ausland nutzen.

Ich halte die befristete Aktion für eine interessante Maßnahme für Kunden, die regelmäßig Geld in Fremdwährungen ins Ausland überweisen. Entscheidend bleibt aus meiner Sicht jedoch, dass neben der entfallenden ING-Gebühr weiterhin zusätzliche Kosten durch andere beteiligte Stellen möglich sind.

Zur ING →

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