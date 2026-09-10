Heute ist Warntag 2026: Um 11 Uhr Großalarm-Test in Deutschland

Der bundesweite Warntag ist ein gemeinsamer Aktionstag von Bund, Ländern und Kommunen, der jährlich am zweiten Donnerstag im September stattfindet. Im Jahr 2026 fällt dieser Tag auf den heutigen 10. September.

Um 11:00 Uhr (manchmal auch 1 oder 2 Minuten vorher) wird über das Modulare Warnsystem (MoWaS) eine Probewarnung an verschiedene Warnmultiplikatoren wie Rundfunksender und App-Server gesendet. Diese leiten die Warnung zeitversetzt an Endgeräte wie Fernseher, Radios und Smartphones weiter, sodass die Bevölkerung die Warnung sowohl sehen als auch hören kann.

Der Warntag dient in erster Linie dazu, die verschiedenen Warnsysteme in Deutschland zu testen und die Bevölkerung auf den Ernstfall vorzubereiten, so das BBK.

Verschiedene Warnmittel kommen zum Einsatz

Neben diesen digitalen Warnkanälen können auf kommunaler Ebene auch lokale Warnmittel wie Sirenen oder Lautsprecherwagen ausgelöst werden. Diese werden häufig von den zuständigen Behörden vor Ort eingesetzt, um die Warnung zu verstärken.

Wichtig ist jedoch, dass die Teilnahme am Bundesweiten Warntag freiwillig ist. Daher können die eingesetzten Warnmittel je nach Verfügbarkeit und Einsatzmöglichkeiten variieren und nicht alle Kommunen nehmen teil.

Diese Warnmittel werden in Deutschland benutzt

Warn-Apps

Cell Broadcast

Sirenen

Radio und Fernsehen

Lautsprecherwagen

Social Media

Online

Fahrgastinformationssysteme

Digitale Stadtinformationstafeln

Digitale Taxi-Dach-Werbung

„Von Tür zur Tür“

Um 11:45 Uhr erfolgt eine Entwarnung über die gleichen Kanäle, über die zuvor die Warnung verbreitet wurde. In diesem Jahr sollte erstmals auch eine Entwarnung über Cell Broadcast gesendet werden.

Und bitte nicht vergessen: Das ist nur eine Übung.

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