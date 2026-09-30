Handel

Kleinanzeigen verschenkt den DHL-Versand beim Bezahlen mit PayPal

René Hesse
Von
Bild © DHL Group

Kleine Vorabinfo für euch: Die Plattform Kleinanzeigen übernimmt die Kosten für den DHL-Versand, wenn über PayPal bezahlt wird.

Die Aktion läuft vom 1. Oktober bis maximal 30. November 2026. Käufer müssen über „Sicher bezahlen“ mit PayPal zahlen und beim Check-out den Aktionscode „PAYPAL“ eingeben. Entscheidend ist die Begrenzung: Das Angebot endet, sobald 68.000 qualifizierte Käufe abgeschlossen wurden.

Kleinanzeigen: Diese Bedingungen gelten für den Gratis-Versand

Für die Teilnahme gelten mehrere Voraussetzungen:

  • Bezahlung über „Sicher bezahlen“ mit PayPal
  • Aktionscode „PAYPAL“ beim Checkout
  • Versand ausschließlich über DHL
  • Code nur einmal pro Nutzer einlösbar
  • Aktion nur in Kategorien mit Bezahlfunktion

Nach Angaben von Kleinanzeigen gilt der kostenlose Versand für alle dort angebotenen DHL-Paketgrößen. Die Versandkosten übernimmt das Unternehmen. Käufer zahlen weiterhin den Artikelpreis sowie die Gebühr für „Sicher bezahlen“. Verkäufer können auch bestehende Anzeigen für die Aktion anpassen, indem sie DHL als Versandoption hinterlegen.

Der Gutschein ist nicht übertragbar und kann weder ausgezahlt noch gutgeschrieben werden. Wird ein Kauf storniert oder nicht ausgeführt, kann Kleinanzeigen die erneute Bereitstellung des Gutscheins verweigern.

Alle Details zur Aktion findet ihr online auf einer Sonderseite

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