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Hier könnt ihr das Xbox-Event um 18 Uhr schauen

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Microsoft hat heute zu einem weiteren Event geladen, um 18 Uhr deutscher Zeit findet eine Xbox Partner Preview statt. Das Event wird wie immer live übertragen und kann bei YouTube verfolgt werden, das Video ist weiter unten eingebunden.

Mit dabei sind unter anderem Stranger Than Heaven, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl und The Expanse: Osiris Reborn, darüber hinaus soll es auch mehrere Weltpremieren geben. Die Länge des Events wurde allerdings nicht genannt.

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26. März 2026 | Jetzt lesen →

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