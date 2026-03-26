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WhatsApp bekommt Mega-Update: Diese Funktionen sind neu

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Der Messenger WhatsApp erweitert seine Funktionen um Speicherverwaltung, Multi-Account-Nutzung und plattformübergreifende Chat-Übertragung.

WhatsApp führt mehrere neue Funktionen ein, die laut Unternehmensangaben die Nutzung vereinfachen sollen. Im Fokus stehen bessere Organisation von Chats, mehr Flexibilität bei Konten und neue Möglichkeiten für den Gerätewechsel. Ziel sei es laut Meta, den Messenger im Alltag effizienter einsetzbar zu machen.

Ein Schwerpunkt liegt auf der Speicherverwaltung. Nutzer können große Dateien gezielt innerhalb einzelner Chats finden und löschen, ohne den gesamten Verlauf zu entfernen. Zusätzlich ist es möglich, nur Mediendateien zu löschen und so Platz zu schaffen, während Nachrichten erhalten bleiben.

WhatsApp-Update bringt mehr Kontrolle und neue KI-Funktionen

Mit der neuen Transferfunktion lassen sich Chats nun auch plattformübergreifend von iOS zu Android übertragen. Außerdem unterstützt WhatsApp auf iOS künftig die Nutzung von zwei Konten parallel, sodass Nutzer Berufliches und Privates auf einem Gerät trennen können.

Weitere Neuerungen im Überblick

  • Automatische Sticker-Vorschläge passend zu Emojis
  • Bildbearbeitung direkt im Chat mit Meta AI
  • Verbesserte KI-Textvorschläge für Antworten

Ich halte die neuen Funktionen, die ab sofort eingeführt werden und „bald“ für alle verfügbar sein sollen, für eine sinnvolle Weiterentwicklung, vor allem die plattformübergreifende Übertragung und die bessere Speicherverwaltung. Gerade diese Punkte lösen konkrete Alltagsprobleme und erhöhen den praktischen Nutzen deutlich.

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17. März 2026 | Jetzt lesen →

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