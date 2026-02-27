Gaming

Hogwarts Legacy 2 könnte nächstes Jahr kommen

Hogwarts Legacy war ein unglaublicher Erfolg für Warner und es ist bekannt, dass man einen Nachfolger entwickelt. Es deutet sich zwar an, dass es mehr in Richtung Live-Service-Game und Multiplayer geht, aber offizielle Details stehen noch aus.

Das Spiel könnte aber schon 2027 erscheinen, denn Warner hat bestätigt, dass bei den Spielen zwischen 2027 und 2028 „die größten Marken zurückkehren“. Und Hogwarts Legacy ist aktuell die größte Marke von WB Games, mit Abstand.

Interessant ist aber, dass man von Marken (Plural) spricht, was kommt also noch? Sehen wir etwas rund um Herr der Ringe? Ein neues Batman-Spiel der Arkham-Reihe? Vielleicht sind das dann aber auch schon Spiele von Paramount Games.

Überraschung bei der PlayStation: Sony fährt PC-Strategie zurück

Sony wollte mit PC-Ports der großen PlayStation-Marken ein weiteres Standbein für die PlayStation Studios aufbauen, scheint mit der Entwicklung aber…

27. Februar 2026 | Jetzt lesen →

