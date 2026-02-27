News

Unerwartete Wendung: Netflix steigt bei Warner-Deal aus

Autor-Bild
Von
|

Netflix gab Ende 2025 bekannt, dass man Warner Bros. und viele Marken des Konzerns kaufen möchte und war sich sogar so sicher, dass man eigenen Kunden eine Mail schickte und ihnen schon die neuen Inhalte von HBO und Co. versprach.

Paramount wollte das nicht auf sich sitzen lassen und kündigte eine feindliche Übernahme an, die allerdings abgelehnt wurde. Es sah also so aus, als ob der Deal durchgeht. Doch der Bieterkrieg hat den Preis zu sehr in die Höhe schießen lassen.

Netflix steigt bei Warner doch aus

Netflix hat daher bekannt gegeben, dass man sich zurückzieht und daher ist davon auszugehen, dass sich Paramount den Konzern schnappen wird. Und damit Marken wie HBO, Comedy Central, CNN, DC Studios, Harry Potter, Dune und viele mehr.

Paramount wäre mit einem Schlag ein deutlich spannender Kandidat in diesem Markt und ich glaube, dass es der Konkurrenz der Anbieter besser tut, wenn die Inhalte von Warner nach dort und nicht zu Netflix wandern. Die Übernahmen der letzten Monate zeigen aber auch, dass so große Deals am Ende nicht gut sind.

Sie kosten viel Geld, es muss viel umstrukturiert werden, dann wird gespart und dann kommen die großen Entlassungswellen und kleinere Projekte, die noch viel Geld einbringen, werden eingestellt. Abwarten, noch ist hier nichts entschieden.

Überraschung bei der PlayStation: Sony fährt PC-Strategie zurück

Sony wollte mit PC-Ports der großen PlayStation-Marken ein weiteres Standbein für die PlayStation Studios aufbauen, scheint mit der Entwicklung aber…

27. Februar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Unterhaltung / Unerwartete Wendung: Netflix steigt bei Warner-Deal aus
Weitere Neuigkeiten
Überraschung bei der PlayStation: Sony fährt PC-Strategie zurück
in Gaming
Nothing Headphone (a): Neue Kopfhörer werden eine farbenfrohe Angelegenheit
in Audio
Nothing Ear (a) erhalten ein neues Firmware-Update
in Firmware und OS
Netflix Logo 2025 Neu
Netflix Neuheiten im März 2026 – diese Serien und Filme erwarten euch
in News
Porsche K1: Flaggschiff mit V8 statt Elektromotor
in Mobilität
HDR-Fiasko: Disney+ verärgert gerade viele Nutzer
in Dienste
Tim Cook: Es wird eine „große Woche“ für Apple
in Events
Huawei FreeBuds Pro 5: Neuer Flaggschiff-Kopfhörer mit „Dual-Engine-ANC“
in Audio
Whatsapp Logo Icon 2021 Header
Verbraucherschützer setzen sich gegen WhatsApp durch
in Dienste
RTL+ zeigt diese Sony-Blockbuster zuerst im Streaming
in News