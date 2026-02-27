Unerwartete Wendung: Netflix steigt bei Warner-Deal aus

Netflix gab Ende 2025 bekannt, dass man Warner Bros. und viele Marken des Konzerns kaufen möchte und war sich sogar so sicher, dass man eigenen Kunden eine Mail schickte und ihnen schon die neuen Inhalte von HBO und Co. versprach.

Paramount wollte das nicht auf sich sitzen lassen und kündigte eine feindliche Übernahme an, die allerdings abgelehnt wurde. Es sah also so aus, als ob der Deal durchgeht. Doch der Bieterkrieg hat den Preis zu sehr in die Höhe schießen lassen.

Netflix steigt bei Warner doch aus

Netflix hat daher bekannt gegeben, dass man sich zurückzieht und daher ist davon auszugehen, dass sich Paramount den Konzern schnappen wird. Und damit Marken wie HBO, Comedy Central, CNN, DC Studios, Harry Potter, Dune und viele mehr.

Paramount wäre mit einem Schlag ein deutlich spannender Kandidat in diesem Markt und ich glaube, dass es der Konkurrenz der Anbieter besser tut, wenn die Inhalte von Warner nach dort und nicht zu Netflix wandern. Die Übernahmen der letzten Monate zeigen aber auch, dass so große Deals am Ende nicht gut sind.

Sie kosten viel Geld, es muss viel umstrukturiert werden, dann wird gespart und dann kommen die großen Entlassungswellen und kleinere Projekte, die noch viel Geld einbringen, werden eingestellt. Abwarten, noch ist hier nichts entschieden.